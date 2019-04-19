Роспотребнадзор по РТ: Наши современные лаборатории могут обнаружить любую экзотическую инфекцию

(Казань, 20 апреля, «Татар-информ»). Лаборатории Управления Роспотребнадзора по РТ способны вычислить любые экзотические инфекции. Об этом генеральному директору АО «ТАТМЕДИА» Андрею Кузьмину рассказала руководитель Управления Роспотребнадзора по Татарстану Марина Патяшина.

«У нас лаборатория очень современная, очень точная, она позволяет делать все, что нужно на сегодня Роспотребнадзору. В период массовых мероприятий, когда идет речь об экзотических особо опасных инфекциях, служба Роспотребнадзора работает в усиленном режиме. Тут уже задействованы противочумные институты, которые могут работать с возбудителями первой группы патогенности. Это чума, холера и иные инфекции», – отметила Марина Патяшина.

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