Роспотребнадзор призвал татарстанских родителей быть бдительными, отправляя детей в лагеря

(Казань, 20 апреля, «Татар-ифнорм»). Различные лагеря, не получившие сертификат у Роспотребнадзора по РТ, скрываются за красивой рекламой и названиями вроде «образовательная школа». Об этом генеральному директору АО «ТАТМЕДИА» Андрею Кузьмину рассказала руководитель Управления Роспотребнадзора по Татарстану Марина Патяшина.

«Очень много рекламы несертифицированных лагерей. Мы выделяем отдельного специалиста, который сидит и отслеживает всю рекламу. Мы все-таки это контролируем и призываем родителей быть более бдительными. Ведь путевки в лагерь стоят немалых денег, и отправляем мы детей в неизвестные условия проживания, тем более с небезопасным питанием. Надо десять раз подумать, прежде чем отправить ребенка в сомнительный лагерь», – отметила Марина Патяшина.

Кроме того, главный санитарный врач Татарстана, рассказала как узнать сертифицирован ли лагерь, а также какие нюансы существуют при отправлении детей в палаточные лагеря.

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