Роспотребнадзор рассказал, как избавиться от чипсов и газировок в школьных продуктовых автоматах

(Казань, 20 апреля, «Татар-ифнорм»). В вендинговых продуктовых автоматах в школах и образовательных учреждениях не должно быть чипсов и газировок. Об этом генеральному директору АО «ТАТМЕДИА» Андрею Кузьмину рассказала руководитель Управления Роспотребнадзора по Татарстану Марина Патяшина.

«Чипсы, газировки, чупа-чупсы не разрешены в этих аппаратах. Размещение в школах продуктовых автоматов для дополнительного питания детей, не для основного, разрешается. Но только если ассортимент этих продуктов питания утвержден директором школы и согласован с Роспотребнадзором. Поэтому, дорогие родители, если вы видите, что в вашей школе продаются газировка, чипсы, чупа-чупсы, я прошу нам об этом сообщить. Чтобы мы могли принять меры», – объявила главный санитарный врач Татарстана.

Кроме того, Марина Патяшина рассказала о разрешенном ассортименте вендинговых аппаратов.

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