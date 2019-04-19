Роспотребнадзор Татарстана рассказал, что делать, если туристическая компания испортила вам отдых

(Казань, 20 апреля, «Татар-информ»). О том, что делать, если туристическая компания Татарстана испортила отдых своим клиентам, рассказала генеральному директору АО «ТАТМЕДИА» Андрею Кузьмину руководитель Управления Роспотребнадзора по Татарстану Марина Патяшина.

«Вы знаете, у нас каждый год увеличивается количество жалоб в этой части. И мы этого совершенно не боимся, несмотря на большой поток обращений. Да, нагружаем себя работой. Но люди настолько благодарны, когда им удается отстоять права и вернуть свои средства. У нас 95 процентов судебных дел с нашим участием рассматриваются в пользу потерпевшей стороны. Более того, сегодня суд назначает возмещение морального ущерба для пострадавших туристов», – отметила главный санитарный врач Татарстана.

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