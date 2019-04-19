Роспотребнадзор рассказал жителям Татарстана, какие инфекции сегодня бушуют за рубежом

(Казань, 20 апреля, «Татар-ифнорм»). О том, какие инфекции сегодня бушуют за рубежом генеральному директору АО «ТАТМЕДИА» Андрею Кузьмину рассказала руководитель Управления Роспотребнадзора по Татарстану Марина Патяшина.

«Во-первых, нужно посмотреть свои прививки от тех инфекций, которые предусматривает наш национальный календарь. Во-вторых, если вы выбираете страны, например, Средней Азии, то здесь рекомендуется делать прививку против вирусного гепатита А. Если выбираете страны тропические, с жарким климатом – Таиланд, Вьетнам, то здесь есть риск заразиться лихорадкой Денге», – отметила главный санитарный врач Татарстана.

Также, Марина Патяшина рассказала, какие инфекции ждут паломников, которые собираются в хадж, и как от них защититься.

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