Валерия Белова

20 апреля 2019, 08:01

Здоровье и среда

Треть отказывавшихся от прививок в Татарстане в 2018 согласились на вакцинацию

Здоровье и среда

Треть отказывавшихся от прививок в Татарстане в 2018 согласились на вакцинацию

Фото: архив/Султан Исхаков, Рамиль Гали

Всего в Татарстане зарегистрировано 58 тысяч отказов от прививок.

(Казань, 20 апреля, «Татар-информ»). 18 тысяч тех, кто ранее отказывался от прививок удалось уговорить вакцинироваться специалистам Управления Роспотребнадзора по РТ и медикам в 2018 году. Об этом в интервью генеральному директору АО «ТАТМЕДИА» Андрею Кузьмину рассказала руководитель Управления Роспотребнадзора по Татарстану Марина Патяшина.

«По итогам 2018 года у нас получилось, что в Татарстане 58 тысяч отказов от прививок. Эта цифра относится не к людям, а к отказам. То есть не 58 тысяч людей не привиты, а 58 тысяч отказов за год было зарегистрировано. Проводя интенсивную, персонифицированную работу с каждым отказником, нам удалось уговорить и сделать прививку 18 тысячам из тех, кто до этого отказывался вакцинироваться. То есть каждый третий отказник после нашей работы сделал прививку», – объяснила главный санитарный врач Татарстана.

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Кроме того, Марина Патяшина рассказала, когда и какие прививки необходимо делать взрослым и детям, и какие инфекции сегодня бушуют за рубежом.

Полную версию интервью читайте по ссылке. Видеоверсию можно увидеть на канале ИА «Татар-информ» в YouTube. 

Телевизионную версию интервью в программе «Интервью без галстука с Андреем Кузьминым» зрители смогут посмотреть на телеканале «Татарстан 24» в субботу в 18.30, и в воскресенье в 13.30.

 

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