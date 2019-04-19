В Чистополе открылась выставка художника с ограниченными возможностями «Не устаю я миром любоваться»

(Казань, 20 апреля, «Татар-информ»). В культурном центре «Чистай» города Чистополя открылась выставка картин талантливого, молодого художника, участника клубного формирования для людей с ограниченными возможностями здоровья «Диалог» – Владимира Трунова, сообщает Госкомитет по биоресурсам.



Экспозиция под названием «Не устаю я миром любоваться» включает более полусотни картин самобытного автора. Символично, что в год 100-летия ТАССР особый интерес вызвали картины о родном крае, своем городе, знакомых уголках Чистопольской природы.



Специалисты государственного природного заказника «Чистые луга» вручили почетную грамоту и памятный подарок художнику.



Открытие экспозиции состоялось в рамках природоохранной акции «Марш парков 2019» и празднования столетия образования ТАССР при поддержке специалистов природного заказника «Чистые луга.



Выставка продлится до 24 апреля. Вход свободный.

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