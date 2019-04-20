Татар-информ

20 апреля 2019, 14:22

Общество

Часть жителей Кировского района Казани на время останется без электроэнергии

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Общество

Часть жителей Кировского района Казани на время останется без электроэнергии

Одной из причин отключения электричества станет плановый ремонт ЛЭП и трансформаторных подстанций.

(Казань, 20 апреля, «Татар-информ»). Завтра, 21 апреля, часть жителей Кировского района Казани на время останется без электричества. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.

С 8 до 17 часов не будет электроэнергии в домах №№ 47, 49, 57/10, 53, 55/9, 57, 59, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 71а, 72, 73, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92 и 94 по улице Варшавская, №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 17, 18/1, 18/2, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 и 29 по улице Ежевичная, №№ 69/32, 71, 77, 79, 81, 82а, 83, 85/20, 85/27, 88 по улице Залесная и №№ 1, 3, 2б, 4/52, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 18/1, 18/2, 19,2, 20/1, 20/2, 21, 22, 23/1, 23/2, 24, 25, 26, 27, 28 по улице Карпатская.

Кроме того, в это же время отключат свет в домах №№ 1/58, 4 и 5 в Красноармейском переулке, №№ 9, 11 и 12 по улице Озеро Лебяжье, №№ 1/12, 3, 4, 5/11, 6, 7, 9, 11, 12 и 13 по улице Полесская, №№ 1, 1а,1б, 2, 2/2, 2а, 3, 4, 5, 6, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21/1, 23 и 25 по улице Родниковая.

Причинами отключения станут плановый ремонт линий электропередачи и оборудования трансформаторных подстанций, а также техническое обслуживание оборудования распределительных сетей, информирует пресс-служба Сетевой компании.  

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