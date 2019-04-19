Известный историк искусства Сергей Хачатуров прочтет в Казани лекцию о метафизике пейзажа

(Казань, 20 апреля, «Татар-информ»). 21 апреля в Галерее современного искусства ГМИИ РТ известный историк искусства Сергей Хачатуров прочтет лекцию «Метафизика пейзажа», сообщает пресс-служба ГМИИ РТ.

Сергей Хачатуров является российским арт-критиком, теоретиком, куратором, доцентом кафедры Истории русского искусства исторического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова, преподавателем Московской школы фотографии и мультимедиа им. А. Родченко.

Искусствовед опубликовал более тысячи статей в периодических и профессиональных изданиях на темы изобразительного искусства, архитектуры, актуальной культурной жизни, музыки и театра. Также Хачатуров является лауреатом премии Министерства культуры.

В лекции речь пойдет об уникальном даре пейзажного видения мира в русском искусстве Нового времени, от творчества романтиков до живописцев нового поколения. Цель зрителя – превратиться в смиренного наблюдателя ради того, чтобы быть очевидцем щедрой эманации, свечения созерцающего пространства. А картина – это портал встречи двух миров: личности художника и портрета пейзажа.

Лекция состоится в рамках выставки Егора Плотникова «Минута до пробуждения».



Вход на лекцию свободный, гости также смогут бесплатно посетить экспозицию картин художника Егора Плотникова «Минута до пробуждения».

Начало в 15.00.

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