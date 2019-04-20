Роспотребнадзор проводит в Нижнекамске горячую линию по прививкам

(Казань, 20 апреля, «Татар-информ»). Нижнекамский отдел Роспотребнадзора с 15 по 29 апреля проводит горячую линию по вопросам иммунизации населения, сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.



Все желающие могут позвонить и задать вопросы по телефону: 8 (8555) 41-54-14.



«Мероприятие приурочено ко Всемирной неделе иммунизации, которая проходит в конце апреля», – отмечает источник.



Прививочные кампании являются одними из самых успешных и эффективных по стоимости медико-санитарных мероприятий. Они позволяют ежегодно предотвращать до 3 млн случаев смерти.



Прививки предотвращают инвалидность и смерть от дифтерита, гепатита А и В, кори, коклюша, пневмококковой инфекции, полиомиелита, ротавирусной диареи, столбняка и желтой лихорадки.

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