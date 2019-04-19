В Альметьевском районе снимали слои плодородной почвы для демонтажа трубопроводов

(Казань, 20 апреля, «Татар-информ»). 200-метровые траншеи вырыли в Альметьевском районе с целью демонтажа бездействующих трубопроводов. Земляные работы велись вблизи поселка Нижняя Мактама и садового общества «Виктория» города Альметьевска без необходимых документов, сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.
Незаконную деятельность обнаружили инспекторы Юго-Восточного территориального управления ведомства в ходе экологического мониторинга. Специалисты провели административное расследование.
В итоге были установлены собственники транспортных средств и определены виновные.
В отношении индивидуального предпринимателя и физического лица были составлены административные протоколы по двум статьям – за самовольное снятие почвы и негативное воздействие на окружающую среду, ухудшающих качественное состояние земель.