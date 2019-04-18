На второй этап весенней уборки в Нижнекамске вышли более двух тысяч жителей

(Казань, 20 апреля, «Татар-информ»). В Нижнекамске состоялся второй этап весенней генеральной уборки. Убрать мусор с городских улиц вышли 1811 человек, сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.
В уборке участвовало 90 единиц спецтехники, в итоге общими усилиями был вывезен 271 кубометр мусора.
На первом этапе неделю назад, когда на улицах еще лежал снег, лопатами вооружились более 2 тысяч нижнекамцев. Они разрыхлили наст, убрали крупный мусор (206 кубометров).
Третий этап весенней генеральной уборки посвятят побелке бордюров и стволов деревьев.