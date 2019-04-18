Татар-информ

20 апреля 2019, 05:17

Здоровье и среда

Конкурс на лучший птичий домик провели в Болгарской школе

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Здоровье и среда

Конкурс на лучший птичий домик провели в Болгарской школе

Фото: spas-rt.ru

Экологи организовали конкурс «Лучший скворечник», победителями в котором стали Максим Балонкин, Салават Сафин, Сергей Купоросов.

(Казань, 20 апреля, «Татар-информ»). В Болгарской средней школе № 1 состоялось мероприятие для начальных классов, посвященное международному Дню птиц, пишет газета «Яна тормыш».

Его подготовили педагоги начальных классов и специалисты Госкомитета РТ по биологическим ресурсам заказника «Спасский».

Экологи организовали конкурс «Лучший скворечник», победителями в котором стали Максим Балонкин, Салават Сафин, Сергей Купоросов. Все призеры получили грамоты.

По традиции по окончании праздника все скворечники были развешаны в школьном дворе. Также младшеклассникам показали фильмы «Берегите птиц», «Птицы – наши друзья».

В ходе мероприятия ребята узнали много нового не только о жизни птиц, но и о том, как необходимо бережно относиться ко всему окружающему миру. Дети рассказывали стихи о птицах, пели песни, отгадывали загадки о пернатых друзьях, узнавали птиц по голосовому пению, участвовали в конкурсах.
 

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