В Московском строительном университете открылось татарстанское землячество

(Казань, 20 апреля, «Татар-информ»). В Московском государственном строительном университете состоялось открытие землячества татар и выходцев из Татарстана. Мероприятие прошло в рамках «Дня национальностей НИУ МГСУ», сообщает пресс-служба Полпредства РТ в РФ.



Землячество при строительном институте стало десятым вузовским объединением, входящим в состав Совета молодежи.





Перед началом открытия заместитель Полномочного представителя РТ в РФ Эмиль Файзуллин рассказал ребятам о задачах и функциях представительства, об объединениях и мероприятиях. Большой интерес новых членов землячества вызвал Совет молодежи, который ведет активную деятельность с 2013 года и который включает конкурс молодежных проектов «Хэрэкэт», творческие встречи с известными деятелями культуры России, игры Московской татарской Лиги КВН и многое другое.



Эмиль Венерович отметил, что молодежь активно участвует в ежегодном молодежном форуме «Мост Москва – Татарстан» с участием Президента РТ Рустама Минниханова, Днях культуры Татарстана в Москве, Сабантуе и многих других интересных и значимых событиях.





В фойе актового зала работала выставка, на которой экспонировались национальные предметы быта, разнообразные сувениры, а также угощения.



Идея создания клуба принадлежит студентке третьего курса Института Экономики, управления и информационных систем в строительстве и недвижимости Элине Илюшиной.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.