Заинские дошкольники сразились в первенстве по шахматам

(Казань, 20 апреля, «Татар-информ»). В Заинске состоялось первенство города по шахматам среди дошкольников, организованное детским садом «Рябинка», передает «Заинск-информ».

Турнир проходил на базе дома детского творчества. В нем приняли участие 27 воспитанников старших и подготовительных групп разных детских садов.



Всего было организованно 13 пар. Юные спортсмены соревновались в течение часа, а судьи следили за игрой. После окончания игры были подведены итоги. Победителей наградили медалями и грамотами.



Шахматный кружок «Шах и мат» под руководством Клары Срутдиновой начал свою работу в «Рябинке» в 2016 году. Занятия кружка проходят два раза в неделю с подгруппой детей старшего дошкольного возраста (с пяти до семи лет).

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