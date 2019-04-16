Татар-информ

20 апреля 2019, 01:20

Культура

Сельчане Кайбицкого района представили спектакль «В гостях у Мельпомены»

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Культура

Сельчане Кайбицкого района представили спектакль «В гостях у Мельпомены»

Фото: kaibicy.ru

Педагоги в течение месяца тщательно готовились к постановке, с каждой репетицией оттачивались слова, движения, жесты.

(Казань, 20 апреля, «Татар-информ»). Коллектив Ульянковской школы Кайбицкого района подарил односельчанам постановку по пьесе Эвелины Пиженко «В гостях у Мельпомены», пишут «Кайбицкие зори».

Жители района активно проводят мероприятия, посвященные Году театра в России. Одна из заметных акций отдела образования – постановка спектаклей силами коллективов школ. По графику они проходят в сельских клубах, приобщая население к театральному искусству. Это не просто, но заманчиво и интересно, как любой творческий процесс, отмечают педагоги.

При всей занятости коллектив учителей под руководством директора школы Наталии Челноковой при поддержке коллег из детсада справился с поставленной задачей. Посмотреть игру самодеятельных актеров пришли многие жители села, заполнив зрительный зал, приехали даже соседи из близлежащих сел.

Педагоги в течение месяца тщательно готовились к постановке, с каждой репетицией оттачивались слова, движения, жесты. В основе сюжета рассказывается о том, как деревенская девушка Зося поступает в театральный институт, решив воспользоваться помощью ее тетушки Мельпомены Леопольдовны, известной актрисы.

Роль заносчивой тетушки Мельпомены исполнила Наталия Челнокова. Чтобы покорить сердце общепризнанной актрисы и рассчитывать на ее снисхождение, сельчане вынуждены были притворяться и разыгрывать Мельпомену, выдавая себя за азиатов, потом за цыган и даже мафиози. Зрители особо отметили игру учителя истории Айрата Калимуллина, который сыграл сразу несколько ролей – бригадира-гастарбайтера, барона-цыгана и главного мафиози. В конце концов героям удалось растопить лед сердца заносчивой Мельпомены.

Самодеятельных артистов наградили продолжительными аплодисментами. Глава поселения Фарида Сундурова поблагодарила педагогический коллектив, слова признательности высказал и замначальника отдела образования Рамиль Зиннатуллин.

 

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