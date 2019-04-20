В Нижнекамском перинатальном центре практикуется уникальная техника гипнородов

(Казань, 20 апреля, «Татар-информ»). Нижнекамский психолог Лидия Кирюшина утверждает, что роды могут быть приятным, а схватки – безболезненными. Подтверждают ее слова и мамы, испытавшие на себе возможности гипнородов, сообщает пресс-служба Минздрава РТ.



Вместе с психологом нижнекамские мамы, испытавшие на себе эту уникальную технику подготовки к родам, пришли на ознакомительную встречу с будущими роженицами. Одна из девушек рассказала, что родила всего за 20 минут и не вполне успела все прочувствовать. Другая мама пришла на встречу с пятимесячным сыном и поделилась, что все прошло так, как она планировала, и даже лучше, а ребенок родился на удивление спокойным.



«Техника родов основана на самогипнозе и расслаблении», – отмечает источник.



Гипнороды является своеобразной философией, цель которой – помочь женщине воспринимать беременность и роды как естественные процессы, научиться мыслить позитивно, устанавливать психологическую связь с еще неродившимся малышом. Это относительно новое явление, появившееся в 1990 году.



На данный момент по методу гипнородов на свет появились более 708 тысяч детей, а Международная организация гипнородов насчитывает около 1800 сертифицированных инструкторов. С помощью этой методики появились на свет дети герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон.



Сторонники этой методики считают, что женщины учатся контролировать роды с помощью разума и стимулировать выработку окситоцина – гормона, который ослабляет боль и стимулирует матку. В России гипнороды практикуют в Москве, Санкт-Петербурге, Уфе и Казани.



Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Нижнекамский перинатальный центр перешел на инновационную практику «вертикальных родов».

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.