Лауреат Эльза Исламова: «Я должна была доказать, что певцы из Татарстана самые лучшие»

(Казань, 19 апреля, «Татар-информ», Виктория Елфимова). Церемония награждения и гала-концерт лауреатов XXVI международного конкурса вокалистов им. Глинки прошел в Казани.

Перед публикой выступили обладатели премий, в том числе вокалистка из Татарстана, лауреат второй премии, Эльза Исламова. Она исполнила арию Маргариты из оперы «Фауст».

«Вдвойне сложно выступать у себя на Родине. Я должна оправдывать надежды своих коллег, поклонников, педагогов, родственников. Я должна петь качественно и всем доказать, что певцы из Татарстана самые лучшие», — отметила Исламова перед выступлением.

Обладателями первой премии XXVI международного конкурса вокалистов им. Глинки стали 21-летняя артистка Молодежной оперной программы Большого театра Мария Баракова и приглашенный солист Большого театра Константин Сучков. Бараковой также присудили специальную премию имени Ирины Архиповой.

«Конкурс оставил неизгладимое впечатление. Он дорогого стоит. Впереди концерт в "Мариинке" с Альбиной Шагимуратовой, где нам предстоит подтверждить свои звания лауреатов конкурса Глинки», — поделилась впечатлениями и планами Баракова.

Лауреатом второй премии также стал Станислав Ли. Обладателями третьей премии стали Ольга Маслова и Даолигень. Четвертую премию получили Анна Денисова и Акылбек Пиязов.

Поздравить участников и членов жюри с проделанной работой вышли министр культуры Татарстана Ирада Аюпова и заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева.

Со сцены Фазлеева поздравила Народную артистку СССР, профессора Санкт-Петербургской консерватории, лауреата конкурса вокалистов имени М. Глинки Ирину Богачеву с прошедшим юбилеем — артистке исполнилось 80 лет.

Поблагодарить за поддержку Министерство культуры РТ, а также Президента Татарстана Рустама Минниханова вышла председатель жюри Альбина Шагимуратова. Она выразила надежду, что старейший конкурс вокалистов имени М. Глинки закрепится в Казани.

«Я надеюсь, что это конкурс будет проходить в Казани раз в два-три года. Мне кажется, такого ранга конкурс станет для Татарстана культурным брендом. Я рада за Татарстан и за этот праздник музыки», — Шагимуратова.

В этот вечер свои арии победители исполняли в сопровождении Государственного симфонического оркестра Республики Татарстан под управлением Александра Сладковского.

Лауреаты получали в свой адрес продолжительные овации, цветы, а также любовь зрителей. Победители этого года автоматически стали участниками Международного конкурса имени П. И. Чайковского.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в рамках XXVI международного конкурса вокалистов им. Глинки состоялся мастер-класс с Альбиной Шагимуратовой и круглый стол с членами жюри.

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