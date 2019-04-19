ОЭЗ «Алабуга» собрала самую эрудированную молодежь ПФО

(Елабуга, 19 апреля, «Татар-информ», Гульнара Салихова). Сегодня на ОЭЗ «Алабуга» прошел очный полуфинал Всероссийского молодежного Кубка по менеджменту «Управляй».

Сегодня полуфинал проходил в Елабуге, а на следующей неделе он состоится в Нижнем Новгороде. Цель мероприятия — выявить студентов, у которых есть задатки лидеров и управленцев. Среди тех, кто оценивает лидерские компетенции студентов, — представители компаний-резидентов особой экономической зоны.

Кубок по менеджменту «Управляй» входит в платформу «Россия — страна возможностей», которая была создана по инициативе Президента страны в прошлом году. В прошлом году в Кубке «Управляй» приняли участие 16,5 тыс. человек, а в этом году — почти в 2 раза больше.

В административно-деловом центре ОЭЗ «Алабуга» собрались студенты- интеллектуалы со всего ПФО: это эрудиты из Татарстана, Кировской и Самарской областей, Пермского края, Башкортостана и Чувашии. Приветствовали участников гендиректор ОЭЗ «Алабуга» Тимур Шагивалеев и руководитель проектов АНО «Россия – страна возможностей» Лука Горубин.

Среди полуфиналистов — студентка КНИТУ-КХТИ Диана Чумарина. «В данном конкурсе я участвую уже второй раз, но в этом году уже прошла в полуфинал. Для меня это большой опыт, возможность продвижения моей карьеры в будущем, главная цель — это связи, коммуникация и знакомства, возможность себя проявить, испытать», — поделилась девушка.

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