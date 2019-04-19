Татар-информ

19 апреля 2019, 20:54

Общество

Рустаму Минниханову представили концепцию благоустройства набережной левого берега Казанки

Рекомендуем

Общество

Рустаму Минниханову представили концепцию благоустройства набережной левого берега Казанки

Фото: tatarstan.ru

Авторы концепции предлагают разделить набережную на три зоны активности.

(Казань, 19 апреля, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов провел совещание по вопросам благоустройства набережной левого берега Казанки, сообщает пресс-служба Президента РТ.

В работе совещания, которое прошло в Доме Правительства РТ, приняли участие помощники Президента РТ Наталия Фишман и Олеся Балтусова, глава Минстроя РТ Ирек Файзуллин, мэр Казани Ильсур Метшин и другие.

Концепцию представил архитектор, сооснователь студии Orchestra Design Эдуард Моро. Он предложил комплексное развитие общественных пространств от Миллениума до Кировской дамбы, которое предполагает создание трех зон активности: Фестивального квартала, Парка знаний и Молодежного парка.

Ð¡Ð¾Ð²ÐµÑ‰Ð°Ð½Ð¸Ðµ Ð¿Ð¾ Ð²Ð¾Ð¿Ñ€Ð¾ÑÐ°Ð¼ Ñ€ÐµÐ½Ð¾Ð²Ð°Ñ†Ð¸Ð¸ Ð¾Ð½ÐºÐ¾Ð»Ð¾Ð³Ð¸Ñ‡ÐµÑÐºÐ¾Ð³Ð¾ Ð´Ð¸ÑÐ¿Ð°Ð½ÑÐµÑ€Ð° Ð¿Ð¾ Ð¿Ñ€Ð¸Ð½Ñ†Ð¸Ð¿Ð°Ð¼ ÑÐ°Ð»ÑŽÑ‚Ð¾Ð³ÐµÐ½Ð½Ð¾Ð³Ð¾ Ð´Ð¸Ð·Ð°Ð¹Ð½Ð° Ð¸ ÐºÐ¾Ð½Ñ†ÐµÐ¿Ñ†Ð¸Ð¸ Ð¾Ð±ÑƒÑÑ‚Ñ€Ð¾Ð¹ÑÑ‚Ð²Ð° Ð½Ð°Ð±ÐµÑ€ÐµÐ¶Ð½Ñ‹Ñ… Ñ€ÐµÐºÐ¸ ÐšÐ°Ð·Ð°Ð½ÐºÐ¸

Фестивальный квартал — это активное общественное пространство у подножия Казанского Кремля. На этой территории будут организовывать культурные события разного масштаба, которые будут интересны казанцам и гостям города всех возрастов.

Парк знаний расположится на территории НКЦ «Казань». Активности в парке будут знакомить гостей с историей и культурой Татарстана. Комплексное развитие территории позволит создать новый формат библиотечного пространства и возродить естественную экосистему территории.

Главным акцентом Молодежного парка станет спортивная составляющая. Здесь будут площадки для игр с мячом и комфортные пешеходные зоны.

Благоустройство набережной — это необходимый этап, он сделает прибрежную зону привлекательной для казанцев и гостей столицы Татарстана, отметил Рустам Минниханов. Он поручил продолжить работу над этим проектом и внимательно рассмотреть прозвучавшие предложения.

Ð¡Ð¾Ð²ÐµÑ‰Ð°Ð½Ð¸Ðµ Ð¿Ð¾ Ð²Ð¾Ð¿Ñ€Ð¾ÑÐ°Ð¼ Ñ€ÐµÐ½Ð¾Ð²Ð°Ñ†Ð¸Ð¸ Ð¾Ð½ÐºÐ¾Ð»Ð¾Ð³Ð¸Ñ‡ÐµÑÐºÐ¾Ð³Ð¾ Ð´Ð¸ÑÐ¿Ð°Ð½ÑÐµÑ€Ð° Ð¿Ð¾ Ð¿Ñ€Ð¸Ð½Ñ†Ð¸Ð¿Ð°Ð¼ ÑÐ°Ð»ÑŽÑ‚Ð¾Ð³ÐµÐ½Ð½Ð¾Ð³Ð¾ Ð´Ð¸Ð·Ð°Ð¹Ð½Ð° Ð¸ ÐºÐ¾Ð½Ñ†ÐµÐ¿Ñ†Ð¸Ð¸ Ð¾Ð±ÑƒÑÑ‚Ñ€Ð¾Ð¹ÑÑ‚Ð²Ð° Ð½Ð°Ð±ÐµÑ€ÐµÐ¶Ð½Ñ‹Ñ… Ñ€ÐµÐºÐ¸ ÐšÐ°Ð·Ð°Ð½ÐºÐ¸

На совещании Президенту РТ представили также представили концепцию реконструкции и строительства медицинских учреждений с учетом оздоравливающей среды. Согласно новому подходу, социально-психологические факторы будут совмещаться с архитектурой: специалисты считают, что это поможет выздоровлению пациентов.

В Татарстане ведется масштабная работа по модернизации объектов здравоохранения, подчеркнул Рустам Минниханов. Он призвал активнее использовать прогрессивные подходы при разработке, проектировании и реализации этих проектов.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Герой Советского Союза Борис Кузнецов проводил новобранцев Лаишевского района в армию
Новости дня
23:28
Российская короткометражка с вокалистом группы Shortparis попала на 72-й Каннский кинофестиваль
23:12
Киберспорт помогает быть продуктивнее в реальной жизни, выяснил выпускник бизнес-инкубатора ИТ-парка

Влияние компьютерного спорта на мозг игроков Counter-Strike и DOTA 2 изучали на интернет-платформе.

23:07
Библиотека для слабовидящих устроит вечеринку «Библиохаос» с косплей парадом и «луками»

Посетив «Театральное фотоателье», все желающие смогут подобрать себе понравившийся «лук», поучаствовать в косплей параде, сделать селфи.

22:56
Мединский: Проверка безопасности российских музеев завершится 1 июля текущего года
22:40
Instagram оказался способен скрывать число лайков под постами
22:24
Внучатая племянница Ильгама Шакирова открыла кружок вокала в Высокогорском районе

Неизвестно, по чьей вине Лейсан родилась незрячей, но она смогла изменить свою судьбу и стала такой, какой захотела.

22:10
Лауреат Эльза Исламова: «Я должна была доказать, что певцы из Татарстана самые лучшие»

В ГБКЗ имени С.Сайдашева наградили победителей конкурса вокалистов имени М. Глинки.

22:08
Юные экологи Казани в зеленых и оранжевых жилетах устроят флешмоб «ЭКОmove» на Баумана

150 активных представителей детских организаций в светоотражающих жилетах оранжевого и зеленого цвета исполнят массовый танец «Школьники России».

21:56
Герой Советского Союза Борис Кузнецов проводил новобранцев Лаишевского района в армию

День призывника состоялся при участии почетных гостей – Героя Советского Союза Бориса Кузнецова и его супруги, представителей духовенства.

21:52
Более 50 школьников Татарстана стали призерами республиканской олимпиады юных изобретателей

В Казанском государственном аграрном университете прошла республиканская олимпиада юных изобретателей «Моя малая Родина».

21:47
По факту пожара с пострадавшими в промзоне Нижнекамска возбуждено уголовное дело

Сейчас специалисты осматривают место происшествия и устанавливают обстоятельства ЧП.

21:38
В Набережных Челнах пройдет мусульманский детский Garage sale

Собранные средства пойдут в помощь семье, воспитывающей ребенка с ограниченными физическими возможностями.

21:24
Балтусова, Силкин, архитекторы и реставраторы станут лекторами «Школы горожанина» в «Штабе»

В рамках лектория казанцам расскажут об историческом наследии, культуре, экономике и экологии столицы Татарстана.

21:10
Бесплатная лекция о том, как начать свой бизнес в декрете, пройдет в Казани

Форум для беременных KazanaMAMA пройдет в выходные в ТЦ «Парк Хаус».

21:04
ОЭЗ «Алабуга» собрала самую эрудированную молодежь ПФО

В Елабуге прошел очный полуфинал Всероссийского молодежного Кубка по менеджменту «Управляй».

20:56
Фильм российского режиссера о послевоенном Ленинграде вошел в программу Каннского кинофестиваля
20:54
Рустаму Минниханову представили концепцию благоустройства набережной левого берега Казанки

Авторы концепции предлагают разделить набережную на три зоны активности.

20:42
Татарстанское УФАС признало необоснованной жалобу в отношении АИРа о выставке в Ганновере

УФАС по РТ продолжает расследование о выставке Агентства инвестиционного развития в Арабских Эмиратах.

20:38
Алексей Власенко: В Казани лучший в мире уровень соревнований по синхронному плаванию

Во Дворце водных видов спорта прошла пресс-конференция, посвященная проведению в Казани этапа мировой серии по синхронному плаванию.

20:32
Казанская школа примет трехъязычную межрегиональную конференцию «История моей семьи»
20:18
В Набережных Челнах придорожную мечеть оформят в стиле хай-тек

Строительство молельного дома «Яр Чаллы» началось в мае прошого года в районе Орловского кольца.

20:10
УФАС по РТ: Завышение при госзакупках для «Татэнерго» скажется на тарифах
20:04
14 пострадавших на пожаре в промзоне в Нижнекамске доставлены в реанимацию

Всего на пожаре пострадали 17 человек, двое из них - в крайне тяжелом состоянии.

20:04
В хозяйствах Буинского района приступили к севу ячменя и свеклы

Помимо сева весенних культур в этом году добавился и пересев озимых.

20:00
К лету в Казани отремонтируют поврежденные памятники почти за 1,5 млн рублей

В Казани сейчас проводится очистка 109 памятников

События