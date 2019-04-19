Рустаму Минниханову представили концепцию благоустройства набережной левого берега Казанки

(Казань, 19 апреля, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов провел совещание по вопросам благоустройства набережной левого берега Казанки, сообщает пресс-служба Президента РТ.

В работе совещания, которое прошло в Доме Правительства РТ, приняли участие помощники Президента РТ Наталия Фишман и Олеся Балтусова, глава Минстроя РТ Ирек Файзуллин, мэр Казани Ильсур Метшин и другие.

Концепцию представил архитектор, сооснователь студии Orchestra Design Эдуард Моро. Он предложил комплексное развитие общественных пространств от Миллениума до Кировской дамбы, которое предполагает создание трех зон активности: Фестивального квартала, Парка знаний и Молодежного парка.

Фестивальный квартал — это активное общественное пространство у подножия Казанского Кремля. На этой территории будут организовывать культурные события разного масштаба, которые будут интересны казанцам и гостям города всех возрастов.

Парк знаний расположится на территории НКЦ «Казань». Активности в парке будут знакомить гостей с историей и культурой Татарстана. Комплексное развитие территории позволит создать новый формат библиотечного пространства и возродить естественную экосистему территории.

Главным акцентом Молодежного парка станет спортивная составляющая. Здесь будут площадки для игр с мячом и комфортные пешеходные зоны.

Благоустройство набережной — это необходимый этап, он сделает прибрежную зону привлекательной для казанцев и гостей столицы Татарстана, отметил Рустам Минниханов. Он поручил продолжить работу над этим проектом и внимательно рассмотреть прозвучавшие предложения.

На совещании Президенту РТ представили также представили концепцию реконструкции и строительства медицинских учреждений с учетом оздоравливающей среды. Согласно новому подходу, социально-психологические факторы будут совмещаться с архитектурой: специалисты считают, что это поможет выздоровлению пациентов.

В Татарстане ведется масштабная работа по модернизации объектов здравоохранения, подчеркнул Рустам Минниханов. Он призвал активнее использовать прогрессивные подходы при разработке, проектировании и реализации этих проектов.

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