Алексей Власенко: В Казани лучший в мире уровень соревнований по синхронному плаванию

(Казань, 20 апреля, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Сегодня в казанском Дворце водных видов спорта прошла пресс-конференция, посвященная проведению в Казани этапа мировой серии по синхронному плаванию и чемпионата России. По общему мнению, уровень проводимых в Казани соревнований соответствует олимпийским играм.

Президент Федерации синхронного плавания России, президент Федерации прыжков в воду России, президент Федерации водного поло России Алексей Власенко прямо сказал, что благодаря помощи республиканских властей соревнования в Казани проводятся на высочайшем уровне.

«Мне есть с чем сравнивать. Соревнования, проводимые в Казани, соответствуют уровню олимпийских игр! Зашкаливает уровень. Это лучший в мире уровень соревнований синхронного плавания, и все это благодаря работе Президента вашей республики Рустама Минниханова», — сказал Власенко.

Председатель Технического комитета по синхронному плаванию FINA Лиза Шотт также поблагодарила организаторов за хорошую подготовку соревнований: «От имени FINA благодарю вас за то, что вы подготовили для нас в Казани. Федерация синхронного плавания России лучшая в мире, как по количеству титулов, так и по уровню проводимых соревнований. Я рада, что много лет назад канадские синхронистки увидели сильнейших российских синхронисток. И сейчас мы вновь их увидим. Спасибо российским тренерам за продвижение нашего вида спорта, которое вы делаете все лучше».

О положении дел в сборной России по синхронному плаванию рассказала ее главный тренер Татьяна Покровская, вице-президент Федерации синхронного плавания России.

«Мы просто любим Казань, где так сильно за нас болеют. Здесь провели великолепный чемпионат мира по водным видам спорта и универсиаду, где победила наша сборная. Сколько здесь спортсооружений, сколько детей занимаются», — подчеркнула Покровская.

Она прокомментировала предстоящий этап мировой серии по синхронному плаванию: «Впервые Россия получила право на проведение этих соревнований. Думаю, что отныне они традиционно будут проводиться именно в Казани. Жаль, что не все наши конкуренты приехали сюда — каждая федерация решает, в каких соревнованиях участвовать, на все точно время не хватит. Но наша сборная выступает в Казани в полном составе и по полной программе. Группа покажет техническую программу, юниорская сборная — комбинированную программу».

Депутат Государственной Думы Российской Федерации, председатель Попечительского совета Федерации синхронного плавания Республики Татарстан Ольга Павлова проинформировала об открытии осенью в Казани школы синхронного плавания имени Покровской.

«Необычный день для нас, такие масштабные соревнования, впервые проводимые в России. Мы приближали этот день, как могли. Могу сказать, что в сентябре в Казани откроется школа синхронного плавания имени Покровской, где будут работать как местные специалисты, так и недавно завершившие карьеру спортсмены», — сказала она.

Представитель Министерства спорта РТ Раиф Вафин проинформировал, сколько людей в республике занимается синхронным плаванием: «Только в трех СДЮШ республики синхронным плаванием занимаются 750 детей, а всего по республике — около тысячи человек. Благо, в каждом районе есть крытые плавательные бассейны, в том числе 15 50- метровых. Но нам нужны тренерские кадры, надеюсь, таковые будут готовить в Поволжской академии спорта, где должна появиться кафедра синхронного плавания».

Представитель крупнейшего в СНГ концерна «Ростех», член наблюдательного совета Федерации синхронного плавания России Сергей Абрамов высоко оценил уровень казанского этапа Мировой серии. «Мы уделяем особое внимание нашей молодежи. Это рукотворный праздник, заслуга большой группы людей, труда порой не совсем благодарного. И вот вы дарите нам такой праздник. А “Ростех” вносит посильный материальный вклад», — отметил он.

Своими впечатлениями поделились олимпийские чемпионки по синхронному плаванию Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко.

Ромашина рада, что вернулась в большой спорт именно в Казани: «Это соревнования высокого уровня. Мне вдвойне приятно возвращаться в спорт в Казани на таком крупном соревновании. Спасибо, тренерам за то, что всегда с нами, вкладывают в нас свою душу. Мы работаем вместе больше 300 дней в году!»

Колесниченко призналась, что чувствует себя в Казани, как дома: «Мы рады, что здесь нас ничего не беспокоит, чувствуем себя здесь как дома. Надеюсь, что и в следующих соревнованиях выступим на такой же хорошей волне».

Тренер Ромашиной и Колесниченко Татьяна Данченко дала оценку первым стартам своих синхронисток: «Непросто было в начале сезона. Мы дебютировали с технической программой, готовим ее к Олимпиаде 2020 года в Токио и чемпионату мира. Девчонки молодцы, собрались, но нужно еще кое-что доработать».

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