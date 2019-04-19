В Татарстане ввели в эксплуатацию более трети запланированного жилья

(Казань, 19 апреля, «Татар-информ»). В Татарстане ввели в эксплуатацию 35,5% жилья от плана — это 860 тыс. кв. метров. Об этом на республиканском совещании в режиме видеоконференцсвязи, которое провел Президент Татарстана Рустам Минниханов, заявил глава Минстроя РТ Ирек Файзуллин. Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.

С начала года Инспекция Госстройнадзора и Государственная инспекция труда провели 385 проверок и вынесли 65 постановлений за нарушение правил и норм охраны труда на общую сумму почти 2,5 млн рублей.

В рамках санитарно-экологического двухмесячника Минстрой РТ совместно с Инспекцией Госстройнадзора проводит мероприятие «Чистая стройка». С 1 по 12 апреля специалисты провели 70 проверок, выявив 22 нарушения.

В рамках программы соципотеки Госжилфонд при Президенте РТ запланировал за текущий год ввести в эксплуатацию 165 домов на 7 тыс. 838 квартир. Среди 136 объектов инвестиционной программы в высокой степени готовности находится 58 объектов, в средней 26 объектов, в низкой — 52 объекта

В этом году планируется обеспечить жильем 132 семьи, из которых 33 многодетных. По состоянию на 5 апреля все многодетные семьи получили сертификаты.

Жилье также получат 54 молодых семьи, 45 вынужденных переселенцев с Крайнего Севера и чернобыльцев. По состоянию на 18 апреля сертификаты получили 19 чернобыльцев и 15 вынужденных переселенцев.

В настоящее время также строится 89 домов по программе многоквартирного инвестиционного жилья. Из них в высокой степени готовности находятся 44 дома, в средней степени готовности — 38 домов, в низкой степени готовности — 7 домов.

Из 7 тыс. 325 домов, запланированных в индивидуальном жилищном строительстве, введено в эксплуатацию 3 тыс. 76 домов.

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