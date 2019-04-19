(Казань, 19 апреля, «Татар-информ»). Нижнекамка сдала полицейским мужа-коллекционера оружия после того, как он захотел ее бросить, сообщает «НТР-24».

«Пенсионерка рассказала в полиции, что ее супруг дома изготавливает и хранит боевое оружие. На месте они обнаружили ружье 1880 года выпуска, сделанное на императорском тульском заводе. Оружие его владелец отреставрировал сам», – рассказывает «НТР-24».

69-летнего нижнекамца обвиняют теперь в изготовлении и хранении оружия и боеприпасов. Прокуратура требует, чтобы мужчину условно лишили свободы на два с половиной года.

По данным телеканала, сам пенсионер рассказал, что починил старинное оружие лишь для того, чтобы пополнить свою коллекцию. А жена рассказала об этом полиции потому, что он не так давно сообщил ей, что хочет развестись.

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