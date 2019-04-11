Айрат Хайруллин: Нужно, чтобы фермеры могли строить дома на участках, где ведут сельхозпроизводство

(Казань, 19 апреля, «Татар-информ»). Сегодня, 19 апреля, в Госдуму внесен законопроект, предлагающий разрешить фермерам строить на земельных участках, где они ведут хозяйство, жилые дома для своих семей.

Внесенный законопроект будет рассмотрен в первом чтении на пленарном заседании Государственной Думы в мае 2019 года.

«Изменения в законодательство, прежде всего, поможет тем фермерам, которые проживают во временных помещениях или постоянно ездят на работу в другие районы, где они получили или приобрели земли для того, чтобы вести свою деятельность. Это создает неудобство для людей, снижает эффективность использования земель, идет вразрез с развитием крестьянско-фермерского хозяйства», — пояснил автор законодательной инициативы депутат ГД Айрат Хайруллин.

Как он рассказал, в настоящее время ФЗ «О личном подсобном хозяйстве» размер приусадебного участка, на котором может строиться гражданин, должен быть не более 0,5 гектара. Законодательная база устарела, так как, по данным последней всероссийской сельскохозяйственной переписи, средний размер землепользования крестьянского (фермерского) хозяйства составляет 240,0 га. То есть только по сравнению с 2006 годом увеличение произошло в 2,4 раза.

«К нам обращались многие руководители КФХ с вопросом о разрешении на строительство жилого дома и необходимых производственных объектов для ведения сельского хозяйства на собственных земельных участках. И я считаю, что это будет справедливо. Нам, в первую очередь, необходимо создавать комфортные условия для людей, занимающихся сельхозпроизводством и условия для того, чтобы происходило равномерное заселение сельских территорий, чтобы земли использовались максимально эффективно», — подытожил Айрат Хайруллин.

Проект вносимого закона использует право граждан на строительство жилых помещений на землях сельскохозяйственного назначения, установленное Градостроительным Кодексом РФ, и предлагает «разрешить строительство одного жилого дома не более трёх этажей, общей жилой площадью не более 600 кв. метров, для проживания членов семьи фермерского хозяйства». Отчуждение жилого дома, предназначенного для проживания членов семьи крестьянского (фермерского) хозяйства, в дальнейшем предлагается проводить только вместе с отчуждением земельного участка.

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