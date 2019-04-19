Российская короткометражка с вокалистом группы Shortparis попала на 72-й Каннский кинофестиваль

(Казань, 19 апреля, «Татар-информ»). Короткометражный фильм «Сложноподчиненное» российского режиссера Олеси Яковлевой попал в программу Cinéfondation кинофестиваля в Каннах. Об этом говорится на официальном сайте фестиваля.

Главную роль в фильме Яковлевой исполняет вокалист группы Shortparis Николай Комягин.

Всего в программе заявлено 17 фильмов, в том числе три анимационных , из Европы, США, Палестины, Южной Кореи и Сингапура. Жюри Cinéfondation в этом году станет Клер Дени, режиссер-постановщик из Франции.

Победитель конкурса гарантированно получает 15 тыс. евро и возможность показать свой полнометражный фильм на фестивале.

Фонд Cinéfondation создан под эгидой Каннского кинофестиваля, чтобы вдохновить и поддержать новое поколение кинематографистов всего мира. Награждение победителей состоится 23 мая.

Как сообщало ранее ИА «Татар-информ», сегодня была опубликована программа 72-го Каннского кинофестиваля.

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