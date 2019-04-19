(Казань, 19 апреля, «Татар-информ»). В Бугульминском районе у ж/д станции «Ключи» очевидцы сняли на видео десятки змей. Соответствующие кадры опубликовали пользователи социальных сетей.

Авторы ролика сообщают, что множество пресмыкающихся окружили здание станции, лежат на земле или камнях. Змеи ведут себя агрессивно, кидаются на людей и шипят.

На кадрах видно, что у змей оранжевое кольцо вокруг головы. Предположительно, это выползшие погреться на солнце ужи – самый распространённый вид неядовитых змей в умеренных широтах.

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