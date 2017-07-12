Татарстанское УФАС признало необоснованной жалобу в отношении АИРа о выставке в Ганновере

(Казань, 19 апреля, «Татар-информ», Артур Казанцев). УФАС по РТ признало необоснованной жалобу от Прокуратуры республики в отношении Агентства инвестиционного развития, которое организовало выставку в Ганновере. Относительно организованной в Дубае выставки Антимонопольная служба продолжает расследование. Об этом рассказал на пресс-конференции начальник отдела контроля закупок Алмаз Яфизов.

«УФАС по РТ было установлено, что в тендере участвовало 5 организаций и конкуренция имелась, и все компании с условиями согласились», — рассказал Яфизов.

По его словам, в рамках расследования было установлено, что для участия в закупке было подано три заявки, но две из них не выдвигали никаких ценовых предложений.

«Единственная цена, которая была предложена по выставке — это „Ак Барс Экспо“. Поэтому расследование продолжается, закупочная цена выставки 2,2 млн рублей», — сообщил представитель УФАС по РТ.

Выставка в Германии была организована Агентством инвестиционного развития РТ, тогда на торгах тендер выиграла компания «Ак Барс Экспо», а максимальная цена контракта составила 12,3 млн рублей.

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