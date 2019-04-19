Российские СМИ «назначили» миллиардера из Казани совладельцем банка «Югра»

(Казань, 19 апреля, «Татар-информ»). Российские СМИ растиражировали информацию о задержании бывшего собственника банка «Югра» Алексея Хотина, сопроводив ее фотографией другого человека — миллиардера из Казани, живущего сейчас во Франции, Алексея Семина. Портрет «Лжехотина» был изначально опубликован на сайте Следственного комитета РФ, затем «ориентировки» разлетелись по российским СМИ.

В инвестиционной компании ASG «Татар-информ» подтвердили, что ситуация имела место быть. Сотрудникам пришлось по телефону переубеждать издания в том, что на опубликованных фотографиях не Хотин, а Семин, демонстрируя портретное сходство последнего со снимками на официальном сайте ASG.

«В новостной статье официального сайта Следственного комитета РФ о задержании бывшего владельца банка «Югра» Алексея Хотина в результате технической ошибки была размещена фотография Сёмина Алексея Владимировича. После обращения компании к должностному лицу комитета, ответственному за взаимодействие со СМИ, она была исправлена. Большинство ведущих федеральных информационных агентств оперативно внесли коррективы в свои материалы», – рассказали в пресс-службе группы компаний ASG.

К настоящему моменту большинство СМИ фотографию Алексея Семина с публикаций открепили, однако в некоторых она еще присутствует.

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