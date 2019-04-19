В Нижнекамске экоактивисты запустили «Зеленый трамвай» и устроили флешмоб на улицах

(Казань, 19 апреля, «Татар-информ»). Воспитанники детского эколого-биологического центра в Нижнекамске организовали флешмоб с призывом беречь природу. Проводится она уже 15-й год подряд, передает «НТР 24».

Экоактивисты объездили город нефтехимиков в ярко оформленном трамвае. При поддержке сотрудников Закамского территориального управления юные любители природы представили музыкальную программу, раздавая листовки и флажки, рассказывали стихи, исполняли композиции.





Организаторы акции отметили, что защита окружающей среды – это не модная тенденция, а обязанность каждого человека, небезразличного к месту, где он живет. Такое широкое проведение профилактических мероприятий мотивирует граждан более бережно и ответственно относиться к природе.



«Там, где люди сами живут, нельзя мусорить. Нужно жить в чистоте», – делятся участники акции.





Ребята дарили окружающим не только веселое настроение, но и подарки. «Даже семена подарили, чтобы посадить около подъезда. Это еще и секрет-трава», – поделилась участница Татьяна Емельянова.



Это не последняя акция воспитанников экологического центра. В рамках санитарного двухмесячника юные экологи также проведут «Марш парков», «Чистые родники» и «Белая береза».

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