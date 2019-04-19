Рустам Минниханов: В духовно-нравственной деятельности в нашем обществе роль женщины особенно велика

(Казань, 19 апреля, «Татар-информ», Рузиля Мухаметова). Всемирный съезд татарских женщин в Казани начался с приветственных слов Президента Татарстана Рустама Минниханова. Приветствие зачитал заместитель Премьер-министра РТ, председатель национального совета «Милли шура» Василь Шайхразиев.

Президент Татарстана подчеркнул, что последнее столетие стало временем открытия возможностей для женщин. «В сохранении семейного очага, воспитании детей, в духовно-нравственной деятельности в нашем обществе роль женщины особенно велика», — говорится в приветственном слове Президента РТ.

В Президиум съезда вошли председатель национального совета «Милли шура» Василь Шайхразиев, заместитель председателя Госсовета РТ Римма Ратникова, председатель общественной организации татарских женщин «Ак калфак» Кадрия Идрисова, представители Кыргызстана, Австралии.

В работе съезда участвует более 500 делегатов. Самая многочисленная делегация — из Башкортостана. Как сообщила Кадрия Идрисова, средний возраст участниц съезда — 42 года.

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