Во II Всемирном съезде татарских женщин участвует супруга экс-президента Кыргызстана Раиса Атамбаева

(Казань, 19 апреля, «Татар-информ», Рузиля Мухаметова). Почетным гостем II Всемирного съезда татарских женщин в Казани стала первая леди Кыргызстана в 2011 — 2017 годах, кандидат медицинских наук Раиса Атамбаева. На пленарном заседании съезда она подняла вопросы охраны здоровья подростков.

«Здравствуйте, мои дорогие татары, татарский народ!» — начала свое выступление Раиса Атамбаева и поприветствовала участников заседания от имени татар Кыргызстана.

«Я всегда с радостью приезжаю в Татарстан, потому что мои корни здесь. Мои родители тоже родились здесь, они из Сармановского и Бугульминского районов. А познакомились они в Кыргызстане. В Татарстане живут мои родные. Я стараюсь хотя бы раз в год приезжать к моим родственникам», — сказала Раиса Атамбаева.

Почетный гость съезда также рассказала, как она побывала в Казани в 2013 году и почему эта поездка оказалась очень важной.

«Я участвовала в V съезде Всемирного конгресса татар. С доктором медицинских наук Эльвирой Мингазовой, крупным специалистом в Поволжье по охране здоровья детей и подростков, тоже познакомилась в Казани. Знакомство с ней стало поворотным событием в моей жизни. Ранее у нас проблемами охраны здоровья детей и подростков занимались недостаточно глубоко. Я, как первая леди нашей страны, постаралась урегулировать это, наладила научно-исследовательскую работу», — пояснила Раиса Атамбаева.

«Наши нынешние девочки-подростки — матери будущего. Они должны родить здоровых детей. Сейчас нарушения зрения и слуха находятся на первом месте среди заболеваний подростков, на втором — нервные расстройства. Вы знаете, какая напряженность в школе. На третьем месте — заболевания репродуктивной системы. Это уже влияет на рождение здорового поколения. Центры охраны здоровья подростков очень нужны», — сказала Раиса Атамбаева.

18-19 апреля в Казани проходит Всемирный съезд татарских женщин.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.