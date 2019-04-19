Татар-информ

19 апреля 2019, 17:52

ОбществоСельское хозяйство

Марат Ахметов: Три района республики уже завершили подкормку озимых культур

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ОбществоСельское хозяйство

Марат Ахметов: Три района республики уже завершили подкормку озимых культур

Фото: архив/Александр Эшкинин

К весенним полевым работам приступили все муниципальные районы, сообщил глава Минсельхозпрода РТ.

(Казань, 19 апреля). Хозяйства трех муниципальных районов республики завершили подкормку озимых культур. Об этом сообщил заместитель Премьер-министра РТ – министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Ахметов на совещании в Доме Правительства Татарстана, докладывая о ходе сезонных полевых работ в республике.

Провел совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми муниципальными районами Татарстана Президент РТ Рустам Минниханов. В мероприятии также принял участие первый заместитель Премьер-министра республики Рустам Нигматуллин.

Глава Минсельхозпрода РТ доложил, что сегодня во всех районах республики активно ведутся работы по подкормке и боронованию озимых культур и многолетних трав.

«Заинский, Сармановский, Тукаевский районы уже несколько дней назад завершили подкормку озимых культур», – подчеркнул министр, добавив, что это еще раз доказывает высокоорганизованную работу инвестора – компании «Агросила» и в текущем сезоне.

Близки к завершению подкормки посевов хозяйства Актанышского, Алькеевского, Тетюшского и Ютазинского районов.

«На сегодня подкормлено около 500 тыс. га [посевов] или 46% от плана, в том числе озимые [культуры] на площади 287 тыс. га, многолетние травы – 192 тыс. га», – уточнил Марат Ахметов.

По данным докладчика, на сегодня боронование проведено на площади более 800 тыс. га, что составляет 26% к прогнозу, в том числе на 78 тыс. га озимых культур (14%), на 205 тыс. га многолетних трав (42%), на 536 тыс. га зяби и пара (26%). Хорошо организована эта работа в хозяйствах Актанышского, Заинского, Ютазинского, Тукаевского районов.

Приоритетная задача на сегодня – за короткий период в круглосуточном режиме завершить закрытие влаги не только на зяби, но и на посевах озимых культур и многолетних трав, считает министр.

Согласно данным Минсельхозпрода РТ, выборочно приступили к сверхраннему севу ячменя в 17 муниципальных районах. Это Альметьевский, Азнакаевский, Аксубаевский, Актанышский, Бавлинский, Бугульминский, Дрожжановский, Елабужский, Заинский, Лениногорский, Мензелинский, Муслюмовский, Нурлатский, Сармановский, Черемшанский, Чистопольский и Ютазинский районы.

По оперативным данным на 19 апреля, в республике сев ярового ячменя проведен на площади 12,3 тыс. га (3% к прогнозу). 

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