Мединский: Проверка безопасности российских музеев завершится 1 июля текущего года

(Казань, 19 апреля, «Татар-информ»). Проверка безопасности российских музеев, во время которой будет выявлен комплекс мер необходимый для модернизации охранных систем произведений искусства в музейных фондах, завершится к 1 июля, заявил министр культуры РФ Владимир Мединский. Об этом сообщает ТАСС.

«Проверка будет завершена до 1 июля этого года. По итогам проверки мы подготовим соответствующие заявление о том, какие меры будут приняты к конкретным музеям», — сказал министр культуры РФ.

Тестирование систем безопасности российских музеев связана с инцидентами, которые произошли в музейных учреждениях федерального масштаба. Например 27 января из выставочного зала Третьяковской галереи была украдена картина Куинджи «Ай-Петри. Крым». Произведение искусства стоимостью от 500 до 750 тыс. долларов нашли через сутки после кражи.

На сегодняшний день в Третьяковской галерее установлена трехэтапная система безопасности, которая включает в себя усовершенствованную систему охраны произведений искусства и наблюдательный пункт Росгвардии, находящийся вне музея.

В итоге правительство дало поручение Минкульту РФ и руководителям госучреждений культуры провести комплексные проверки систем безопасности, инструктирование и обучение персонала и протестировать работу современных систем безопасности, а также подготовить предложения по их улучшению.

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