УФАС по РТ: Завышение при госзакупках для «Татэнерго» скажется на тарифах

(Казань, 19 апреля, «Татар-информ», Артур Казанцев). В ходе проверки на предприятии АО «Татэнерго» следователи УФАС РТ выявили нарушения у него процедуре закупок. По данным Антимонопольной службы, организация в 2018 году могла сэкономить 170 млн рублей, но не сделала этого при проведении проверяемых закупок. Об этом рассказал на пресс-конференции начальник отдела контроля закупок Алмаз Яфизов.

«Необходимо понимать, что завышение в 170 млн рублей в конечном счете ляжет на тарифы для населения. В „Татэнерго“ могли сэкономить эти деньги на госзакупках, однако этого не сделали», — отметил Яфизов.

Он также сообщил, что на предприятии встречались случаи, когда тендер выигрывал участник с наибольшей ценой, а заявки от поставщиков с меньшей ценой были отклонены.

«Если участник может предложить низкую цену за предлагаемый объем работ, зачем выбирать ту организацию, у которой цена намного выше? И зачем потом включать эту цену в тарифы населения?», — подметил Алмаз Яфизов.

В том числе он рассказал, что победителями тендеров являются разные компании, и пока факт их аффелированности с предприятием не установлен. А список закупок «Татэнерго» совершенно разный, от бытовых до строительных материалов.

Мониторинг закупок компании проводился в первом квартале текущего года. Исследовались закупочные процедуры за период с декабря 2017-го по декабрь 2018 года.

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