(Казань, 19 апреля, «Татар-информ»). В Татарстане осудили иностранца, похитившего 2 млн рублей под предлогом помощи с покупкой кафе, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

«Суд установил, что в прошлом году 36-летний гражданин Узбекистана пообещал своим знакомым помочь приобрести кафе-столовую в селе Столбище. За содействие мужчина попросил два миллиона рублей, которые он присвоил», – рассказал Галиев.

По статье «Мошенничество в крупном размере» его приговорили к четырем годам колонии общего режима.

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