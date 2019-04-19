К лету в Казани отремонтируют поврежденные памятники почти за 1,5 млн рублей

(Казань, 19 апреля, «Татар-информ», Аделя Зиатдинова). Почти за 1,5 млн рублей в Казани отремонтируют 25 памятников. Всего в городе насчитывается 109 памятников, в настоящее время ведутся работы по их очистке. Информация об этом размещена на портале госзакупок.

«Технология и режимы выполнения работ на территориях и улицах г. Казани должны обеспечивать бесперебойное и безопасное движение транспортных средств и пешеходов», — указано в документе.

Пресс-служба мэрии Казани сообщила, что в приоритете находятся работы по очистке памятников, посвященных ВОВ .

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