Студенты-медики отправятся в 13 районов Татарстана, чтобы помочь фельдшерам в ФАПах

(Казань, 19 апреля, «Татар-информ»). Завтра, 20 апреля, студенты медколледжей и Казанского государственного медицинского университета, медицинские работники Центральных районных больниц отправятся в районы Татарстана, чтобы помочь фельдшерам в ФАПах. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

Специалисты и студенты таким образом участвуют во Всероссийском проекте #ДоброВСело уже второй год подряд. Участникам проекта предстоит проинформировать население о необходимости диспансеризации, обучить навыкам оказания первой помощи и провести профилактику инфекционных заболеваний.

«Многие студенты медицинских колледжей приехали из районов и для них это — опыт, как они будут сами работать в районах, потому что многие будут отправляться в ФАПы после окончания своих медицинских учебных заведений. Они смотрят, как работают врачи, как работает младший медицинский персонал в данных организациях, и для себя набираются опыта», – отметила региональный координатор Татарстанского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» Анна Макарова.

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