Президент РТ обсудил развитие синхронного плавания в Татарстане с главным тренером сборной России

(Казань, 19 апреля, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с главным тренером сборной России по синхронному плаванию — вице-президентом Федерации синхронного плавания РФ Татьяной Покровской в Доме Правительства РТ. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

Рустам Минниханов и Татьяна Покровская обсудили развитие синхронного плавания в Татарстане и обеспеченность его населения соответствующими спортобъектами.

19 — 21 апреля Казань впервые принимает этап мировой серии по этому виду спорта.

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