Бесплатная лекция о том, как начать свой бизнес в декрете, пройдет в Казани

(Казань, 19 апреля, «Татар-информ»). Как начать свой бизнес, монетизировать хобби, найти источник доходов во время декрета расскажут эксперты на бесплатной лекции в Казани 20 апреля.

Бесплатную лекцию организовывает в ТЦ «Парк Хаус» клуб беременных KazanaMAMA.

О самозанятых будущим и молодым мамам расскажет главный эксперт Совета по предпринимательству при Президенте РТ Венера Камалова. О бизнес-стартапах, которые можно запустить во время беременности, расскажет сертифицированный коуч, автор программы индивидуального развития «Рестарт предпринимателя», куратор образовательных программ Фабрики предпринимательства, радиоведущая и мама Екатерина Федянова.

Кроме того, гостей мероприятия ждет розыгрыш подарков, среди которых сертификат от Фабрики предпринимательства на прохождение полного курса «Бизнес в декрете».

Актуальную и подробную информацию о мероприятии можно найти на сайте форума KazanaMAMA.

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