В агрофирме «Лениногорская» работы по подкормке озимых перенесли на ночное время

(Казань, 19 апреля, «Татар-информ»). В крупнейшем хозяйстве Лениногорского района Татарстана – агрофирме «Лениногорская» акционерного общества «Татагролизинг» приступили к подкормке озимых. Этот важный этап весенних полевых работ в хозяйстве планируют завершить в краткие сроки.

Внесение удобрений на поля производится девятью единицами техники разных марок. Подкормка проводится на 5,5 тыс. га озимых и 4 тыс. га многолетних культур. Общая площадь пахотных земель агрофирмы «Лениногорская» составляет 25 тыс. га.

По словам главного агронома хозяйства Фаниса Шайхутдинова, работы на полях проводятся ночью – с полуночи до девяти-десяти часов утра. Такой режим выбран, чтобы избежать травмирования почвы и растений. «После десяти утра солнце начинает греть, при таких условиях техника рассекает почву, и растения получают повреждения. Поэтому мы стараемся работать ночью, пока температура воздуха остается более низкой», – пояснил он.

За восемь-девять ночных часов удается провести подкормку на более чем 1 тыс. га площади.

На днях в агрофирме «Лениногорская» стартовали весенние посевные работы. Для обработки большими посевными комплексами поля еще не созрели. Сейчас для посева клевера и смешанных кормовых культур используются обычные агрегаты СЗП. В этом году сельхозпредприятие планирует вырастить зерновые культуры на 12 тыс. га, корма для животных – на 7,5 тыс. га и технические культуры – примерно на 4 тыс. га.

Акционерное общество «Татагролизинг» является учредителем трех агрофирм в Лениногорском районе: «Лениногорская», «Ялтау», «Восходящая заря». Эти предприятия обрабатывают 40% пахотных земель района. 52% производимой в районе сельхозпродукции приходится на долю агрофирм компании «Татагролизинг».

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