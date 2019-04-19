С начала года УФНС по РТ собрало на 18% налогов больше, чем в 2018-м

(Казань, 19 апреля, «Татар-информ», Екатерина Фадеева). В I квартале 2019 года Управление Федеральной налоговой службы по РТ собрало на 18,4% налогов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил руководитель ведомства Марат Сафиуллин на совместном совещании финансовых органов при участии Президента Татарстана Рустама Минниханова.

«В текущем году в республике сохранен вектор роста налоговых платежей. По сравнению с I кварталом прошлого года они выросли на 18,4%, в консолидированный бюджет республики – на 22,5%», – отметил Сафиуллин.

Всего по итогам I квартала 2019 года в регионе собрано налогов на 196,3 млрд рублей, из них в федеральный бюджет направлено 134,8 млрд рублей. Бюджет Татарстана получил 61,5 млрд рублей, доложил глава УФНС по РТ.

По его словам, рост отмечается по всем основным налогам. В частности, поступления по акцизам увеличились в три раза. Показатели по НДС выросли на 26,8%, по налогу на прибыль – на 18,6%, по НДПИ – на 16%.

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