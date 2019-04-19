В Набережных Челнах девочка спрыгнула с подножки отходящего грузового вагона и сломала ключицу

(Набережные Челны, 19 апреля, «Татар-информ»). В Набережных Челнах 12-летняя девочка спрыгнула с подножки грузового вагона и сломала ключицу, сообщает линейный отдел полиции Казанского ЛУ МВД России на транспорте.

Вечером 15 апреля школьница гуляла в районе железнодорожного вокзала Автограда. На перегоне Набережные Челны – Тихоново она увидела стоящий на путях грузовой состав и из любопытства поднялась по лестнице в вагон.

«Когда поезд тронулся, девочка испугалась, что он увезет ее далеко от дома и спрыгнула с движущегося состава. Упав на насыпь, школьница почувствовала резкую боль в шее. Она сама дошла до ближайшей больницы № 2 и обратилась за помощью. Оттуда девочку направили в КДМЦ, где она сейчас и находится на лечении. Врачи диагностировали у ребенка закрытый перелом ключицы со смещением», – рассказали в полиции.

Как сообщает пресс-служба Казанского ЛУ МВД России на транспорте, на мать ребенка составлен протокол об административном правонарушении.

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