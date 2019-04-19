Казанская школа примет трехъязычную межрегиональную конференцию «История моей семьи»

(Казань, 19 апреля, «Татар-информ»). В школе № 39 Казани 20 апреля состоится межрегиональная гуманитарно-просветительская конференция «История моей семьи», сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

«Конференция “История моей семьи” – проект, имевший большую историю в прошлом, в том числе и на российском уровне. Был возрожден в Казани в прошлом году усилиями педагогов 39-й школы», – отмечается в сообщении пресс-службы.

Работа секций конференции ведется на трех языках – русском, татарском и английском. В мероприятии принимают участие школьники 4 – 10 классов из различных регионов России. В качестве экспертов выступают преподаватели и методисты КФУ, учителя истории и литературы.

По мнению организаторов мероприятия, подобные конференция воспитывают патриотизм и активную гражданскую позицию у молодежи, а также уважение к своим предкам.

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