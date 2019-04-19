Оксана Романова

19 апреля 2019, 16:40

Общество

Президенту РТ предложили открыть первый в мире Музей бардовской песни – в честь Владимира Муравьева

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Общество

Президенту РТ предложили открыть первый в мире Музей бардовской песни – в честь Владимира Муравьева

Фото: архив/Ильнар Тухбатов, Оксана Романова

Идея проекта появилась несколько лет назад у самого легендарного барда и врача Казани и теперь может быть воплощена его дочерью.

(Казань, 19 апреля, «Татар-информ»). Казань может стать первым городом мира, где откроется музей авторской (бардовской) песни. Концепцию музея, который предлагается назвать в честь недавно скончавшегося легендарного барда и врача столицы РТ Владимира Муравьева, представили на днях Президенту РТ Рустаму Минниханову. 

«Есть вероятность, что в Казани через пару-тройку лет откроется первый в мире музей авторской песни. Держим кулачки, чтоб дали “добро” на это первые лица республики. А уж далее “потомственная музейная наследница” (во всех отношениях) Татьяна Владимировна Муравьёва-Гордина (внучка великой Стеллы Писаревой) это всё доведёт до рабочего состояния!» — написал по этому поводу на своей странице в соцсети известный казанский бард Дмитрий Бикчентаев.

Проект Культурно-просветительского молодежного центра авторской песни «Муравейник» им. В. Ю. Муравьева Рустаму Минниханову во время его обхода исторического центра Казани представил директор благотворительного фонда «День добрых дел» Рустем Хасанов. Музей предлагается разместить в доме Дротоевского, который уже несколько лет находится в распоряжении Госжилфонда, но его реставрация никак не находит завершения

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«Фонд “День добрых дел” готов самостоятельно, без привлечения бюджетных средств, провести капитальный ремонт здания для дальнейшего расположения в нем музея. Единственный в своем роде “Культурно-просветительский молодежный центр авторской песни”, созданный в доме Дротоевского, мог бы стать связующим звеном между молодежью ХХ и ХХI веков и помочь лучше понять историю страны через культурную и идеологическую составляющую феномена авторской песни», — пояснил Рустем Хасанов.

К слову, на базе муниципальной собственности организация уже успешно реализовывала социально-ориентированные проекты — на Калинина, 3, Восстания, 58 и Пушкина, 24/26 появились благотворительные склады «Хорошие руки», где нуждающиеся получают в помощь недостающие для нормальной жизни вещи.

При жизни Владимир Муравьев не только предложил и начал обдумывать идею создания в Казани музея бардовской песни, но и был попечителем фонда «День добрых дел». Сейчас заместителем директора здесь работает его дочь Татьяна Муравьева-Гордина, внучка Стеллы Владимировны Писаревой, основавшей и много лет проработавшей директором музея истории КГУ. Обе они теперь работают над концепцией музея бардовской песни.

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Объект культурного наследия федерального значения «Дом Дротоевского-Молоткова» как памятник первой половины XIX века, считают инициаторы идеи, идеально подходит для музея бардовской песни. Первый этаж планируется посвятить всесоюзному движению, на втором создать постоянную экспозицию об истории бардовского движения в Казани и Республике Татарстан.

«Мы подали проект. Пусть сбудется!» — написала на своей странице в соцсети Татьяна Муравьева-Гордина.

В музее можно будет узнать как о самом Владимире Юрьевиче Муравьеве — заслуженном враче России и РТ, профессоре кафедры эндоскопии, общей и эндоскопической хирургии КГМА, одном из родоначальников бардовского движения в Казани, так и о его творческих друзьях-современниках: заслуженном артисте России Борисе Львовиче, певице и композиторе Юлии Зиганшиной, барде Валерии Бокове, мультинструменталисте, обладателе премии «Своя колея» им. В. Высоцкого Дмитрии Бикчентаеве и др. А также о классиках жанра, дававших в Казани свои концерты: Булате Окуджаве, Юрии Визборе, Викторе Берковском, Александре Дольском, Сергее Никитине и др.

Экспозиция также сможет представить выпускников казанских вузов (КГУ, КАИ, Мединститута) и палитру профессий, в которых задействованы казанские барды — от физиков и инженеров до педагогов. Здесь же можно будет узнать о существоваших клубах авторской песни, туристского и добровольческого движений, местных фестивалях авторской песни («Айша», «Баранка», «Буян» и др.).

Кроме того на втором этаже планируется организовать кружки для детей и взрослых по обучению игре на музыкальных инструментах, проводить занятия турклубов, а также разместить здесь небольшой концертный зал.

«Музей заживет полной жизнью и станет центром притяжения людей искусства и всех, кто неравнодушен к культурной жизни города и республики», — уверены инициаторы идеи.

Как сообщили «Татар-информ» в фонде, после презентации концепции музея Президенту РТ каких-либо сроков принятия решения обозначено не было. К настоящему моменту известно лишь, что Рустам Минниханов поручил проработать вопрос по реставрации комплекса зданий, в том числе получение необходимых согласований и прохождение строительной экспертизы.

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