Татар-информ

19 апреля 2019, 20:04

Сельское хозяйство

В хозяйствах Буинского района приступили к севу ячменя и свеклы

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Сельское хозяйство

В хозяйствах Буинского района приступили к севу ячменя и свеклы

Фото: buinsk.tatarstan.ru

Помимо сева весенних культур в этом году добавился и пересев озимых.

(Казань, 19 апреля, «Татар-информ»). В хозяйствах Буинского района приступили к весенним полевым работам. В сельскохозяйственном кооперативе «Ембулатово» первыми в районе приступили к севу ячменя и сахарной свеклы. На сегодняшний день хозяйства «Дружба», «Авангард» присоединились к весенне-полевым работам, сообщает пресс-служба района.

Главный агроном Рафис Зайнутдинов, объясняя причину спешки, говорит, что в прошлом году дождей было мало, и в зиму почва вошла сухой. «Чтобы эффективно использовать имеющуюся влагу, решили приступить к севу рано. Семь градусов тепла на почве позволяет это», – объяснил Рафис Зайнутдинов.

13 апреля аграрии вышли на боронование и подкормку многолетних трав. На следующий день приступили к севу – проведут его на 600 гектарах. Помимо сева весенних культур в этом году добавился и пересев озимых. Из-за той же засухи она плохо перезимовала, всходы слабые.

По словам главного агронома, несмотря на то, что придется работать дополнительно, для проведения сева в краткие сроки техники и кадров достаточно, так же, как и посевного материала и минеральных удобрений.

Начальник Управления сельского хозяйства и продовольствия Ранис Габитов сообщил, что в текущем году сельскохозяйственным предприятиям и крестьянско-фермерских хозяйствам района предстоит посеять яровые культуры на площади более 63 тыс. гектаров. Из них 8,9 тыс. гектаров сахарной свеклы. В работе будет задействовано 108 посевных агрегатов, в том числе двадцать посевных комплексов.

На сегодняшний день в хозяйствах проводят подкормку многолетних трав и озимых. На 18 апреля эта работа выполнена соответственно на 1741 и 934 гектарах. Также идет и боронование для удержания влаги. Эта работа проведена на 10,5 тыс. гектаров.

 

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