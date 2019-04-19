В Казани стартовали чемпионат и первенство России по тхэквондо ГТФ

(Казань, 19 апреля, «Татар-информ», Дмитрий Киселев). Сегодня в казанском Дворце единоборств «Ак Барс» стартовали чемпионат и первенство России по тхэквондо ГТФ. Турнир собрал под своей эгидой около 700 спортсменов более чем из 52 регионов Российской Федерации. Приехали лучшие из лучших тхэквондистов, прошедших сито серьезного отбора в своих регионах, чтобы с 18 и 19 апреля в столице Татарстана вступить борьбу за звание чемпиона России.

В соревновательную программу турнира вошли 10 дисциплин. В первый раз в рамках чемпионата и первенства России пройдут соревнования по адаптивному тхэквондо.

На торжественном открытии с приветственным словом к участникам соревнований обратился первый заместитель министра спорта РТ Халил Шайхутдинов: «Здесь собрались сильнейшие спортсмены из 52 регионов России. Многие из них будут представлять Россию на чемпионате Европы по тхэквондо, который пройдет у нас, в столице Татарстана, в июне. Тхэквондо ГТФ год от года становится популярнее. Количество регионов и участников турниров растет, и это радует», — сказал он.

Дальше слово для приветствия взял президент российской Ассоциации тхэквондо ГТФ Дамир Халилов: «От себя лично и от лица всей федерации хочу выразить слова благодарности руководству Татарстана, Министерству спорта РТ за особую поддержку в проведении этого турнира. Это мероприятие является для нас очень важным. Это главный старт сезона и отбор на чемпионат и первенство Европы», — пояснил Дамир Халилов.

После торжественной части открытия перед зрителями выступила демонстрационная группа Федерации тхэквондо ГТФ России.

Тхэквондо ГТФ очень быстро завоевало популярность по всей стране и привлекло в свои ряды множество молодых людей. В 2012 году был создан Общероссийский союз общественных объединений «Российская Ассоциация Тхэквондо (ГТФ)», объединивший все региональные федерации тхэквондо ГТФ в России. Данная организация является единственной официальной федерацией в РФ, развивающей вид спорта тхэквондо, группу дисциплин ГТФ.

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