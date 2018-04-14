Минуллина стала «Лучшей женщиной в бизнесе» на Stevie Awards 2018 и получила награду по почте

(Казань, 19 апреля, «Татар-информ»). Глава Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина признана «Лучшей женщиной в бизнесе» в категории «Правительство / Некоммерческая организация» на американской премии Stevie Awards 2018. Награду она получила по почте, сообщает пресс-служба АИР РТ.

«Торжественная церемония вручения премии состоялась 15 ноября 2018 года в Нью-Йорке (США), однако Талия Минуллина воздержалась от данной поездки в связи с высокой рабочей загруженностью и экономией бюджетных средств республики. Награда была прислана Талие Ильгизовне по почте», – говорится в сообщении.

При этом отмечается, что для России это первая подобная награда.

Stevie Awards – ведущая американская премия для женщин-предпринимателей, руководителей, сотрудников и организаций, которыми они управляют. Победительницы получают золотые, серебряные и бронзовые медали.

В жюри премии входят топ-менеджеры ведущих мировых компаний, которые оценивают номинанток за новаторство, честность, эффективность, креативность и так далее.

За прошлый год в Татарстане отмечен рост иностранных инвестиций на 37,5%. Были запущены совместный научно-исследовательский центр компаний Ericsson и МТС, Центр инноваций Schneider Electric, завод по производству окрашенной стали в рулонах «Камасталь». В Набережных Челнах началось строительство завода стиральных машин Haier, который стал первой очередью строительства индустриального парка Haier. Объем инвестиций в этот проект составляет 1 млрд долларов.

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