(Набережные Челны, 19 апреля, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). При столкновении трамвая и легковушки в Набережных Челнах пострадала 11-летняя девочка, сообщает местная Госавтоинспекция.

ДТП произошло на пересечении проспектов Сююмбике и Автозаводский. 19-летний водитель «девятки» попытался проскочить перекресток на запрещающий сигнал светофора, но не успел и врезался в бок проезжающего трамвая, за рулем которого находилась 40-летняя женщина.

В результате столкновения пострадала 11-летняя пассажирка общественного транспорта, которая была доставлена в БСМП.

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