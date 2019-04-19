(Казань, 19 апреля, «Татар-информ»). На Волге в Казани перевернулась лодка с двумя братьями, старший не доплыл до берега, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«Сегодня днем в МЧС поступило сообщение о том, что на Волге неподалеку от острова Маркиз пропали два брата в возрасте 50 и 47 лет. На место отправились спасатели ЗПСО № 2 на судне на воздушной подушке. 47-летнего мужчину они вскоре обнаружили на острове», – рассказали в МЧС.

Рыбак рассказал, что накануне вечером у них перевернулась лодка. Ему удалось самостоятельно доплыть до берега, а его старший брат утонул. В данный момент спасатели занимаются его поисками.

«Сейчас причина происшествия еще устанавливается, но уже очевидно, что рыбаки нарушили запрет на выход на воду до начала навигации», – рассказал главный государственный инспектор РТ по маломерным судам Юрий Венедиктов.

Он отметил, что плавание маломерных судов на судоходных водоемах разрешается с момента открытия навигации и до ее закрытия. А на не судоходных – после спада паводковых вод до начала ледостава.

В МЧС отметили, что на Волге начало навигации запланировано на 22 апреля. На Каме – на 25 апреля. До этого момента выход на водоемы на маломерных судах запрещен.

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