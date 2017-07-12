Татарстанское УФАС: Треть нарушений при закупках приходится на строительство и ремонт домов

(Казань, 19 апреля, «Татар-информ», Артур Казанцев). Согласно данным Татарстанского УФАС, наибольшее количество нарушений при закупках, около трети, приходится на ЖКХ и строительство домов. Об этом рассказал журналистам начальник отдела контроля закупок УФАС по РТ Алмаз Яфизов.

Согласно данным спикера, больше всего нарушений в сфере закупок фиксируется в категории ремонт и строительство – на нее приходится от 30 до 35% нарушений. Еще примерно 20% составляют нарушения в области здравоохранения.

Всего с начала 2019 года Татарстанское УФАС возбудило 247 административных дел в отношении должностных лиц и выписало штрафов на общую сумму 2,1 млн рублей, добавил Яфизов.

При этом за 2018 год ведомством было возбуждено 1166 административных дел, сумма штрафов составила 10,6 млн рублей. С вынесенными решениями согласились 1011 должностных лиц, они выплатили 8,6 млн рублей.

«На сегодняшний день при закупках в бюджетной сфере заказчики стали более осмотрительными. Они чаще придерживаются правил проведения закупочных процедур», – резюмировал представитель УФАС.

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